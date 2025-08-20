Киев должен стать образцом выполнения языкового закона – Секретариат уполномоченного

Игорь Спиридонов заявил, что киевские школы должны стать тылом украинского языка.

Секретариат уполномоченного по защите государственного языка призвал сделать Киев образцом для всей Украины в выполнении требований законодательства о государственном языке. Об этом шла речь во время встречи представителя уполномоченного в Киеве Игоря Спиридонова с руководителями образовательных учреждений Днепровского района и работниками управления образования, сообщила пресс-служба Секретариата.

Спиридонов подчеркнул, что в учебных заведениях языком обучения, воспитательного процесса и общения должен быть исключительно украинский. Документооборот, веб-сайты, объявления и вывески также должны соответствовать государственным стандартам. Он подчеркнул недопустимость использования русскоязычного контента или продуктов государства-агрессора, таких как музыка, мультфильмы или видео. Кроме того, педагогам рекомендовано работать с родителями, чтобы способствовать переходу на украинский язык в семьях, где он еще не является основным, ведь это способствует лучшей адаптации детей и повышению их успеваемости.

«Глубинная работа в сфере образования будет продолжаться и в дальнейшем, еще более активно. Это один из основных приоритетов защиты государственного языка, поскольку школа должна быть тылом нашего языка, нашей памяти, а Киев должен стать образцом для Украины в соблюдении требований законодательства о государственном языке», – заявил Спиридонов, добавив, что работа в этой сфере будет еще более активной.

