Київ має стати зразком виконання мовного закону – Секретаріат уповноваженого

21:30, 20 серпня 2025
Ігор Спірідонов заявив, що київські школи мають стати тилом української мови.
Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови закликав зробити Київ зразком для всієї України у виконанні вимог законодавства про державну мову. Про це йшлося під час зустрічі представника уповноваженого в Києві Ігоря Спірідонова з керівниками освітніх закладів Дніпровського району та працівниками управління освіти, повідомила пресслужба Секретаріату.

Спірідонов наголосив, що в закладах освіти мовою навчання, виховного процесу та спілкування має бути виключно українська. Документообіг, вебсайти, оголошення та вивіски також повинні відповідати державним стандартам. Він підкреслив неприпустимість використання російськомовного контенту чи продуктів держави-агресора, таких як музика, мультфільми чи відео. Крім того, освітянам рекомендовано працювати з батьками, щоб сприяти переходу на українську мову в сім’ях, де вона ще не є основною, адже це сприяє кращій адаптації дітей і підвищенню їхньої успішності.

«Глибинна робота в сфері освіти буде тривати і надалі, ще активніше. Це один з основних пріоритетів захисту державної мови, оскільки школа має бути тилом нашої мови, нашої пам'яті і Київ має стати зразком для України в дотриманні вимог законодавства про державну мову», – заявив Спірідонов, додавши, що робота в цій сфері буде ще активнішою.

