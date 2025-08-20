В Одессе будут судить организаторов финансовой пирамиды, которая обманула 20 тысяч человек на 26 млн грн

В Одессе разоблачили финансовую пирамиду «VinEco» и «Vinex Trade».

В Одессе в суд передано дело организатора и трех участников преступной группы, которые через фиктивную интернет-платформу «VinEco» и «Vinex Trade» создали финансовую пирамиду, нанесшую ущерб на 25,7 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным Одесской областной и Хаджибеевской окружной прокуратур, обвиняемые зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью с 92 видами деятельности, арендовали офис в торговом центре Одессы и активно рекламировали проект в соцсетях. Для привлечения клиентов они выплачивали небольшие суммы на начальном этапе, создавая иллюзию надежности, после чего прекращали выплаты. Полученные средства переводили в криптовалюту. Схема действовала более трех лет.

Среди 94 подтвержденных потерпевших есть военнослужащие ВСУ, а общее количество пострадавших может достигать 20 тысяч человек, поскольку заявления продолжают поступать в правоохранительные органы. Следствие установило, что организатор легализовал более 61 млн грн, приобретя 25 автомобилей, пять земельных участков и построив автомойку, которую выдавал за «инвестиционный проект».

Обвиняемым предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации преступных доходов (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Все они находятся под стражей, а на их имущество наложен арест.

