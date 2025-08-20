Практика судів
  1. В Україні

В Одесі судитимуть організаторів фінансової піраміди, яка ошукала 20 тисяч людей на 26 млн грн

21:48, 20 серпня 2025
В Одесі викрили фінансову піраміду «VinEco» та «Vinex Trade».
В Одесі судитимуть організаторів фінансової піраміди, яка ошукала 20 тисяч людей на 26 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі до суду передано справу організатора та трьох учасників злочинної групи, які через фіктивну інтернет-платформу «VinEco» та «Vinex Trade» створили фінансову піраміду, що завдала збитків на 25,7 млн грн. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними Одеської обласної та Хаджибеївської окружної прокуратур, обвинувачені зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю з 92 видами діяльності, орендували офіс у торговому центрі Одеси та активно рекламували проєкт у соцмережах. Для залучення клієнтів вони виплачували невеликі суми на початковому етапі, створюючи ілюзію надійності, після чого припиняли виплати. Отримані кошти переводили в криптовалюту. Схема діяла понад три роки.

Серед 94 підтверджених потерпілих є військовослужбовці ЗСУ, а загальна кількість постраждалих може сягати 20 тисяч осіб, оскільки заяви продовжують надходити до правоохоронців. Слідство встановило, що організатор легалізував понад 61 млн грн, придбавши 25 автомобілів, п’ять земельних ділянок та побудувавши автомийку, яку видавав за «інвестиційний проєкт».

Обвинуваченим висунуто звинувачення у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації злочинних доходів (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Усі вони перебувають під вартою, а на їхнє майно накладено арешт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

гроші Одеса підозрюваний офіс генерального прокурора

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Живі» черги під ТЦК мають зникнути, будуть електронні – Шмигаль

Кабмін остаточно врегулював електронні черги у ТЦК – Денис Шмигаль.

Максимально можлива вартість службових квартир для суддів ВАКС складає 4 млн гривень

Ціни на службову нерухомість для суддів Антикорупційного суду значно зросли у порівнянні з 2019 роком.

Тепер 8 млрд грн можна спрямувати на підтримку Укрзалізниці – голова бюджетного комітету прокоментувала зміни до бюджету

Верховна Рада проголосувала за поповнення резервного фонду на 25,5 млрд грн на «непередбачувані» видатки, з яких 8 млрд грн можна буде спрямовані для підтримки Укрзалізниці – Роксолана Підласа.

Верховна Рада прийняла зміни до бюджету, збільшивши фінансування Мінцифри та резервного фонду

Парламент прийняв закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, збільшивши фінансування Мінцифри з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн.

Європейські лідери вважають, що мирні переговори проваляться, але будуть підігравати мирним зусиллям Трампа – Politico

План європейських лідерів полягає в тому, щоб підігравати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва