В Одесі судитимуть організаторів фінансової піраміди, яка ошукала 20 тисяч людей на 26 млн грн

В Одесі викрили фінансову піраміду «VinEco» та «Vinex Trade».

В Одесі до суду передано справу організатора та трьох учасників злочинної групи, які через фіктивну інтернет-платформу «VinEco» та «Vinex Trade» створили фінансову піраміду, що завдала збитків на 25,7 млн грн. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними Одеської обласної та Хаджибеївської окружної прокуратур, обвинувачені зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю з 92 видами діяльності, орендували офіс у торговому центрі Одеси та активно рекламували проєкт у соцмережах. Для залучення клієнтів вони виплачували невеликі суми на початковому етапі, створюючи ілюзію надійності, після чого припиняли виплати. Отримані кошти переводили в криптовалюту. Схема діяла понад три роки.

Серед 94 підтверджених потерпілих є військовослужбовці ЗСУ, а загальна кількість постраждалих може сягати 20 тисяч осіб, оскільки заяви продовжують надходити до правоохоронців. Слідство встановило, що організатор легалізував понад 61 млн грн, придбавши 25 автомобілів, п’ять земельних ділянок та побудувавши автомийку, яку видавав за «інвестиційний проєкт».

Обвинуваченим висунуто звинувачення у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації злочинних доходів (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Усі вони перебувають під вартою, а на їхнє майно накладено арешт.

