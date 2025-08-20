Кабмин определил даты нового учебного года: с 1 сентября по 30 июня

Формат обучения будут определять регионы в зависимости от ситуации.

В Украине учебный год 2025/2026 начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026-го. Продолжительность утвердил Кабинет министров на заседании 20 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Формат обучения будут определять областные и Киевская городская военные администрации совместно с учредителями школ. Решения будут приниматься с учетом ситуации с безопасностью в каждом конкретном регионе.

Это означает, что дети начнут обучение одновременно по всей стране, однако в разных областях формат может отличаться: часть учащихся пойдет в школы офлайн, другие продолжат обучение дистанционно.

