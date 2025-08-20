Кабмін визначив дати нового навчального року: з 1 вересня до 30 червня

Формат навчання визначатимуть регіони залежно від безпекової ситуації.

В Україні навчальний рік 2025/2026 стартує 1 вересня 2025 року та триватиме до 30 червня 2026-го. Тривалість встановив Кабінет міністрів на засіданні 20 серпня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Формат навчання визначатимуть обласні та Київська міська військові адміністрації спільно із засновниками шкіл. Рішення ухвалюватимуть, враховуючи безпекову ситуацію в кожному конкретному регіоні.

Це означає, що діти розпочнуть навчання одночасно по всій країні, однак у різних областях формат може відрізнятися: частина учнів піде до шкіл офлайн, інші продовжать навчання дистанційно.

