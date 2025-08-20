В Киеве пешеходный мост на Труханов остров частично закрывают до конца года

В Киеве частично ограничат движение пешеходов по Парковому мосту через Днепр на Труханов остров. Об этом сообщает КГГА.
Ограничения будут действовать с 21 августа до 20 декабря.
В этот период будут проводить ремонт мостового полотна.
Киевлян и гостей города призвали отнестись с пониманием и извинились за временные неудобства.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.