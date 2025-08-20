В Киеве пешеходный мост на Труханов остров частично закрывают до конца года

Движение пешеходов Парковым мостом через Днепр на Труханов остров будут частично ограничивать с 21 августа по 20 декабря.

Фото: AlexanderVovck / Wikimedia Commons

В Киеве частично ограничат движение пешеходов по Парковому мосту через Днепр на Труханов остров. Об этом сообщает КГГА.

Ограничения будут действовать с 21 августа до 20 декабря.

В этот период будут проводить ремонт мостового полотна.

Киевлян и гостей города призвали отнестись с пониманием и извинились за временные неудобства.

