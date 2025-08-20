Кабмин одобрил законопроект по урегулированию налогового долга поставщика «последней надежды»

Документ предусматривает специальный механизм распределения средств по урегулированию налогового долга ГП «Укринтерэнерго» как поставщика «последней надежды» до 2028 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» относительно урегулирования налоговой задолженности поставщика «последней надежды». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ направлен на урегулирование налоговой задолженности ГП «Укринтерэнерго», которая возникла во время выполнения предприятием функций поставщика «последней надежды» на рынке электроэнергии.

Законопроектом предусматривается, что на ограниченный период — до 31 декабря 2028 года — будет действовать специальный алгоритм распределения средств со счета поставщика «последней надежды».

Согласно ему:

10% от поступлений покупателей будут направляться на внебюджетный счет предприятия в Государственной казначейской службе;

эти средства будут использоваться для погашения налоговой задолженности и уплаты НДС;

остальные средства будут поступать оператору системы передачи для постепенного погашения задолженности за небалансы электрической энергии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.