Кабмін схвалив законопроєкт щодо врегулювання податкового боргу постачальника «останньої надії»

Документ передбачає спеціальний механізм розподілу коштів для врегулювання податкового боргу ДП «Укрінтеренерго» як постачальника «останньої надії» до 2028 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів схвалив законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо врегулювання податкового боргу постачальника «останньої надії». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ спрямований на врегулювання податкової заборгованості ДП «Укрінтеренерго», яка виникла під час виконання підприємством функцій постачальника «останньої надії» на ринку електроенергії.

Законопроектом передбачається, що на обмежений період — до 31 грудня 2028 року — діятиме спеціальний алгоритм розподілу коштів з рахунку постачальника «останньої надії».

Згідно з ним:

10% від надходжень покупців спрямовуватимуться на небюджетний рахунок підприємства в Державній казначейській службі;

ці кошти використовуватимуться для погашення податкового боргу та сплати ПДВ;

решта коштів надходитиме оператору системи передачі для поступового погашення заборгованості за небаланси електричної енергії.