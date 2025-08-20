Кабмін схвалив законопроєкт щодо врегулювання податкового боргу постачальника «останньої надії»

Кабінет міністрів схвалив законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо врегулювання податкового боргу постачальника «останньої надії». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Документ спрямований на врегулювання податкової заборгованості ДП «Укрінтеренерго», яка виникла під час виконання підприємством функцій постачальника «останньої надії» на ринку електроенергії.
Законопроектом передбачається, що на обмежений період — до 31 грудня 2028 року — діятиме спеціальний алгоритм розподілу коштів з рахунку постачальника «останньої надії».
Згідно з ним:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.