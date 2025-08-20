Правительство одобрило законопроект о соцзащите сотрудников Службы судебной охраны

Кабмин одобрил законопроект, гарантирующий зачисление службы в Службе судебной охраны в страховой стаж и усиливающий социальную защиту ее сотрудников.

Кабинет министров одобрил проект закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Украины «О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» относительно уточнения перечня плательщиков единого взноса». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ направлен на обеспечение зачёта периодов службы сотрудников Службы судебной охраны в страховой стаж и предоставление им надлежащей социальной защиты после увольнения со службы.

Законопроект регулирует вопрос включения сотрудников Службы судебной охраны в перечень лиц, за которых должен уплачиваться единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в соответствии со статьёй 4 Закона Украины от 8 июля 2010 года №2464-VI.

