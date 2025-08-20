Практика судів
  1. В Україні

Уряд схвалив законопроект щодо соцзахисту співробітників Служби судової охорони

20:52, 20 серпня 2025
Кабмін схвалив законопроєкт, який гарантує зарахування служби у Службі судової охорони до страхового стажу та посилює соціальний захист її співробітників.
Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо уточнення переліку платників єдиного внеску». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ спрямований на забезпечення зарахування періодів служби співробітників Служби судової охорони до страхового стажу та надання їм належного соціального захисту після звільнення зі служби.

Законопроект врегульовує питання включення співробітників Служби судової охорони до переліку осіб, за яких має сплачуватися єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року №2464-VI.

