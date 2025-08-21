В бригаде морпехов ВСУ обнаружили российского агента — СБУ

Завербованный врагом оказался командир взвода беспилотных авиакомплексов одной из бригад морской пехоты.

СБУ сообщила о разоблачении еще одного агента ФСБ в подразделениях Сил обороны. Им оказался офицер — командир взвода беспилотных систем одной из бригад морской пехоты ВСУ, воюющей в южном направлении.

Отмечается, что агент "сливал" оккупантам геолокации своего подразделения для корректировки вражеского огня по украинским защитникам.

Дополнительно он приводил воздушные атаки РФ по запасным командным пунктам смежных воинских частей Сил обороны и их складам с боеприпасами.

СБУ информирует, что среди задач агента было также обнаружение военнослужащих, которых можно было бы привлечь в агентурную сеть ФСБ. Следствие выяснило, что пытался склонить к сотрудничеству с врагом других бойцов своего соединения и передавал информацию об этом своему куратору.

Правоохранители задокументировали его противоправные действия и приняли превентивные меры по защите личного состава и дислокаций Сил обороны в районах, где действовала вражеская агентура.

Во время обысков у него изъяли носитель с секретными данными, подготовленный для передачи ФСБ, а также два мобильных телефона, которые он использовал для связи с российским куратором.

Следствие установило, что российская спецслужба завербовала офицера, используя его родственников с временно оккупированной территории Луганской области.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении государственной измены.

