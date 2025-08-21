У бригаді морпіхів ЗСУ виявили російського агента — СБУ

Завербований ворогом виявився командир взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти.

СБУ повідомила про викриття ще одного агента ФСБ у підрозділах Сил оборони. Ним виявився офіцер — командир взводу безпілотних систем однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, яка воює на південному напрямку.

Зазначається, що агент "зливав" окупантам геолокації свого підрозділу для коригування ворожого вогню по українських захисниках.

Додатково він наводив повітряні атаки РФ по запасних командних пунктах суміжних військових частин Сил оборони та їхніх складах з боєприпасами.

СБУ інформує, що серед завдань агента було також виявлення військовослужбовців, яких можна було б залучити до агентурної мережі ФСБ. Слідство з’ясувало, що він намагався схилити до співпраці з ворогом інших бійців свого з’єднання та передавав інформацію про це своєму куратору.

Правоохоронці задокументували його протиправні дії та вжили превентивних заходів для захисту особового складу й дислокацій Сил оборони у районах, де діяла ворожа агентура.

На завершальному етапі спецоперації військова контррозвідка СБУ затримала агента.Під час обшуків у нього вилучили носій із секретними даними, підготовлений для передачі ФСБ, а також два мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російським куратором.

Слідство встановило, що російська спецслужба завербувала офіцера, використовуючи його родичів із тимчасово окупованої території Луганщини.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради.

