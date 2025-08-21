Практика судів
  1. В Україні

У бригаді морпіхів ЗСУ виявили російського агента — СБУ

14:41, 21 серпня 2025
Завербований ворогом виявився командир взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти.
У бригаді морпіхів ЗСУ виявили російського агента — СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

СБУ повідомила про викриття ще одного агента ФСБ у підрозділах Сил оборони. Ним виявився офіцер — командир взводу безпілотних систем однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, яка воює на південному напрямку.

Зазначається, що агент "зливав" окупантам геолокації свого підрозділу для коригування ворожого вогню по українських захисниках.

Додатково він наводив повітряні атаки РФ по запасних командних пунктах суміжних військових частин Сил оборони та їхніх складах з боєприпасами.

СБУ інформує, що серед завдань агента було також виявлення військовослужбовців, яких можна було б залучити до агентурної мережі ФСБ. Слідство з’ясувало, що він намагався схилити до співпраці з ворогом інших бійців свого з’єднання та передавав інформацію про це своєму куратору.

Правоохоронці задокументували його протиправні дії та вжили превентивних заходів для захисту особового складу й дислокацій Сил оборони у районах, де діяла ворожа агентура.

На завершальному етапі спецоперації військова контррозвідка СБУ затримала агента.Під час обшуків у нього вилучили носій із секретними даними, підготовлений для передачі ФСБ, а також два мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російським куратором.

Слідство встановило, що російська спецслужба завербувала офіцера, використовуючи його родичів із тимчасово окупованої території Луганщини.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Верховна Рада схвалила законопроект про особливості залучення до бойових завдань і переміщення військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Рада підтримали зміни до Виборчого кодексу щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Законопроект передбачає заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва