ЦПД опроверг фейки о «массовых проверках украинцев» в Польше

В медиа распространяют сообщения о якобы «массовых проверках» граждан Украины и нарушении ими правил получения социальной помощи по программе «800+».

Источник фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает о новой волне российских фейков, направленных на дискредитацию украинцев в Польше. Пророссийские медиа распространяют сообщения о якобы «массовых проверках» граждан Украины и нарушении ими правил получения социальной помощи по программе «800+».

На самом деле большинство получателей этой программы составляют граждане Польши, ведь именно они являются её основной целевой аудиторией. В то же время последние изменения в программе касаются всех иностранцев и предусматривают, что выплаты на детей получают только семьи, чьи дети фактически посещают польские школы или детские сады.

«Это общенациональный механизм контроля за социальными выплатами, а не дискриминация украинцев», — указали в ЦПД.

Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что изменения имеют стратегический характер и не направлены против какой-либо национальной группы. Политические дискуссии вокруг критериев помощи ведутся в контексте оптимизации социальной политики для всех получателей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.