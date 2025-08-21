ЦПД спростував фейки про «масові перевірки українців» у Польщі

У медіа поширюють повідомлення про нібито «масові перевірки» громадян України та порушення ними правил отримання соціальної допомоги за програмою «800+».

Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає про чергову хвилю російських фейків, спрямованих на дискредитацію українців у Польщі. Проросійські медіа поширюють повідомлення про нібито «масові перевірки» громадян України та порушення ними правил отримання соціальної допомоги за програмою «800+».

Насправді найбільше отримувачів цієї програми становлять громадяни Польщі, адже саме вони є її основною цільовою аудиторією. Водночас останні зміни у програмі стосуються всіх іноземців та передбачають, що виплати на дітей отримують лише родини, чиї діти фактично відвідують польські школи або дитсадки.

«Це загальнонаціональний механізм контролю за соціальними виплатами, а не дискримінація українців», - вказали в ЦПД.

Президент Польщі Кароль Навроцький підтвердив, що зміни мають стратегічний характер і не спрямовані проти жодної національної групи. Політичні дискусії навколо критеріїв допомоги ведуться у контексті оптимізації соціальної політики для всіх отримувачів.

