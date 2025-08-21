Практика судов
ВСП отстранил от осуществления правосудия судью Марьинского райсуда Донетчины

13:47, 21 августа 2025
Высший совет правосудия отстранил судью Марьинского райсуда Донетчины.
Высший совет правосудия 21 августа принял решение временно, до 12 сентября, отстранить от осуществления правосудия судью Марьинского районного суда Донецкой области, который в настоящее время командирован в Апостоловский райсуд Днепропетровской области. Основанием стало привлечение судьи к уголовной ответственности.

Как сообщили в ВСП, решение принято после рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора Марии Вдовиченко.

Судью подозревают в ряде уголовных правонарушений, в частности: совершении действий по предварительному сговору группой лиц, препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины, организации незаконного переправления лиц через государственную границу, служебной подделке, а также незаконном вмешательстве в автоматизированную систему документооборота суда.

В ходатайстве отмечено, что дальнейшее осуществление правосудия этим судьей может привести к негативным последствиям: существуют риски уничтожения или подделки доказательств, незаконного воздействия на свидетелей или иных препятствий досудебному расследованию.

В тот же день Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Марьинского райсуда, командированного в Апостоловский суд Днепропетровщины.

