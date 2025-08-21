ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю Мар’їнського райсуду Донеччини

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Мар’їнського райсуду Донеччини.

Вища рада правосуддя 21 серпня ухвалила рішення тимчасово, до 12 вересня, відсторонити від здійснення правосуддя суддю Мар’їнського районного суду Донецької області, який нині відряджений до Апостолівського райсуду Дніпропетровської області. Підставою стало притягнення судді до кримінальної відповідальності.

Як повідомили у ВРП, рішення ухвалено після розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко.

Суддю підозрюють у низці кримінальних правопорушень, зокрема: вчиненні дій за попередньою змовою групою осіб, перешкоджанні діяльності Збройних Сил України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, службовому підробленні та незаконному втручанні в автоматизовану систему документообігу суду.

У клопотанні зазначено, що подальше здійснення правосуддя цим суддею може спричинити негативні наслідки: існують ризики знищення або підробки доказів, незаконного впливу на свідків чи інших перешкод досудовому розслідуванню.

Цього ж дня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Мар’їнського райсуду, відрядженого до Апостолівського суду Дніпропетровщини.

