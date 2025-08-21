Практика судов
До конца года 155 школ в Украине перейдут с онлайн-обучения на очное

16:29, 21 августа 2025
Юлия Свириденко подчеркнула, что правительство параллельно готовит финансирование на создание убежищ в детсадах.
Премьер-министр Юлия Свириденко во время ежегодной образовательной конференции заявила, что до конца 2025 года 155 украинских школ должны возобновить очное обучение вместо дистанционного.

«Каждую неделю у нас проходит контроль за ходом выполнения работ по обеспечению школ укрытиями. До конца года 155 школ должны перейти с онлайн-обучения на очное. Мы понимаем, насколько велика корреляция между тем, как дети учатся, и качеством образования», — отметила Свириденко.

По ее словам, на прошлой неделе она посетила школу с современным укрытием в Харьковской области, которая уже в этом учебном году примет около 400 учеников. В то же время Премьер-министр подчеркнула, что параллельно с развитием укрытий в школах необходимо создавать убежища и в детских садах.

Свириденко добавила, что правительство сейчас работает с Министерством финансов над выделением средств в госбюджете на 2026 год для обустройства укрытий в учреждениях дошкольного образования.

Отметим, что первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что 44% украинских детей демонстрируют признаки ПТСР из-за войны.

