До кінця року 155 шкіл в Україні перейдуть з онлайн-навчання на очне

Юлія Свириденко наголосила, що уряд паралельно готує фінансування на створення сховищ у дитсадках.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час щорічної освітньої конференції заявила, що до кінця 2025 року 155 українських шкіл мають відновити очне навчання замість дистанційного.

«Кожен тиждень у нас відбувається контроль з ходу виконання робіт по забезпеченню шкіл укриттями. До кінця року 155 шкіл мають перейти з онлайн-навчання на очне. Ми розуміємо, наскільки є великою кореляція між тим, як діти навчаються, і між якістю освіти», — зазначила Свириденко.

За її словами, минулого тижня вона відвідала школу з сучасним укриттям у Харківській області, яка вже цього навчального року прийме близько 400 учнів. Водночас Прем’єрка наголосила, що паралельно з розбудовою укриттів у школах необхідно створювати сховища і в дитячих садках.

Свириденко додала, що уряд зараз працює з Міністерством фінансів над виділенням коштів у держбюджеті на 2026 рік для облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти.

Зауважимо, що перша леді України Олена Зеленська заявила, що 44% українських дітей демонструють ознаки ПТСР через війну.

