В Україні 44% дітей мають ознаки потенційного ПТСР, — перша леді Олена Зеленська

Дітям важко концентруватися, вони легко засмучуються, вступають у бійки, почуваються самотніми, – уточнила Олена Зеленська.

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що 44% українських дітей демонструють ознаки ПТСР через війну.

ПТСР — посттравматичний стресовий розлад, що виникає після сильного психологічного шоку або травми.

"Як показує дослідження, на жаль в Україні 44% дітей мають ознаки потенційного ПТСР", — заявила перша леді під час освітньої конференції "Серпнева-2025: освіта для мінливого світу".

За словами Зеленської, це означає, що дітям стає важко зосереджуватися, вони легко засмучуються, можуть виявляти агресію або вступати в бійки, відчувають самотність та мають проблеми зі сном.

Вона підкреслила, що психологічні наслідки війни для наймолодших громадян України є серйозним викликом, і вони потребують системної допомоги.

