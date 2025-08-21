Практика судів
В Україні 44% дітей мають ознаки потенційного ПТСР, — перша леді Олена Зеленська

13:11, 21 серпня 2025
Дітям важко концентруватися, вони легко засмучуються, вступають у бійки, почуваються самотніми, – уточнила Олена Зеленська.
Фото: Офіс Президента
Фото: Офіс Президента
Перша леді України Олена Зеленська заявила, що 44% українських дітей демонструють ознаки ПТСР через війну. 

ПТСР — посттравматичний стресовий розлад, що виникає після сильного психологічного шоку або травми.

"Як показує дослідження, на жаль в Україні 44% дітей мають ознаки потенційного ПТСР", — заявила перша леді під час освітньої конференції "Серпнева-2025: освіта для мінливого світу".

За словами Зеленської, це означає, що дітям стає важко зосереджуватися, вони легко засмучуються, можуть виявляти агресію або вступати в бійки, відчувають самотність та мають проблеми зі сном.

Вона підкреслила, що психологічні наслідки війни для наймолодших громадян України є серйозним викликом, і вони потребують системної допомоги.

