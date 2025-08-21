В Украине 44% детей имеют признаки потенциального ПТСР, — первая леди Елена Зеленская

Детям трудно концентрироваться, они легко расстраиваются, вступают в драки, чувствуют себя одинокими, - уточнила Елена Зеленская.

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что 44% украинских детей демонстрируют признаки ПТСР из-за войны.

ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство, возникающее после сильного психологического шока или травмы.

"Как показывает исследование, к сожалению, в Украине 44% детей имеют признаки потенциального ПТСР", — заявила первая леди во время образовательной конференции "Августа-2025: образование для меняющегося мира".

По словам Зеленской, это означает, что детям становится трудно сосредотачиваться, они легко расстраиваются, могут проявлять агрессию или вступать в драки, чувствуют одиночество и испытывают проблемы со сном.

Она подчеркнула, что психологические последствия войны для самых молодых граждан Украины являются серьезным вызовом, и они нуждаются в системной помощи.

