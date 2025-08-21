Практика судов
Правительство утвердило новые правила использования системы еЧерга для автобусов – что меняется

18:53, 21 августа 2025
Новшества вступят в силу после технического обновления системы.
Источник фото: Западное региональное управление ГПСУ
Министерство развития общин и территорий Украины обновило правила работы системы еЧерга для автобусов. Соответствующий приказ от 24 июля 2025 года №1177 уже зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Цель нововведений — сделать пересечение границы прогнозируемым, безопасным и цифровым, а также обеспечить справедливое заблаговременное бронирование мест в очереди как для регулярных, так и для нерегулярных рейсов.

Основные положения новых правил:

  • Слотированная система действует в 23 пунктах пропуска, где перевозчики бронируют конкретное время пересечения границы. Еще 6 пунктов работают в формате динамической очереди.
  • Регулярные рейсы можно бронировать за 30 дней вперед, но не позже чем за 72 часа до времени пересечения. Если бронирование не осуществлено, слот открывается для других перевозчиков.
  • Гарантирование времени: за перевозчиком, который стабильно выполняет маршруты, закрепляется слот для пересечения границы. В случае невыполнения более двух рейсов в месяц гарантия теряется.
  • Короткие маршруты (до 400 км) получают право бронировать столько слотов, сколько пересечений предусмотрено разрешением на сутки.
  • Одно разрешение дает право пересечения только одному автобусу. В случае паритетных перевозчиков на маршрут регистрируется только один.
  • Аннулирование бронирования возможно как пользователем, так и системой, в частности в случае внесения недостоверных данных. В таком случае перевозчик теряет право бронировать слот для этого автобуса на 14 дней.
  • Доступной остается возможность замены автобуса или водителя, но только в пределах лицензионного дела перевозчика.

В Минрегионе добавили, что нововведения — в частности гарантирование времени и возможность регистрации для нерегулярных рейсов за 72 часа — начнут действовать после технического обновления системы.

