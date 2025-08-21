Правительство утвердило новые правила использования системы еЧерга для автобусов – что меняется

Новшества вступят в силу после технического обновления системы.

Министерство развития общин и территорий Украины обновило правила работы системы еЧерга для автобусов. Соответствующий приказ от 24 июля 2025 года №1177 уже зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Цель нововведений — сделать пересечение границы прогнозируемым, безопасным и цифровым, а также обеспечить справедливое заблаговременное бронирование мест в очереди как для регулярных, так и для нерегулярных рейсов.

Основные положения новых правил:

Слотированная система действует в 23 пунктах пропуска, где перевозчики бронируют конкретное время пересечения границы. Еще 6 пунктов работают в формате динамической очереди.

Регулярные рейсы можно бронировать за 30 дней вперед, но не позже чем за 72 часа до времени пересечения. Если бронирование не осуществлено, слот открывается для других перевозчиков.

Гарантирование времени: за перевозчиком, который стабильно выполняет маршруты, закрепляется слот для пересечения границы. В случае невыполнения более двух рейсов в месяц гарантия теряется.

Короткие маршруты (до 400 км) получают право бронировать столько слотов, сколько пересечений предусмотрено разрешением на сутки.

Одно разрешение дает право пересечения только одному автобусу. В случае паритетных перевозчиков на маршрут регистрируется только один.

Аннулирование бронирования возможно как пользователем, так и системой, в частности в случае внесения недостоверных данных. В таком случае перевозчик теряет право бронировать слот для этого автобуса на 14 дней.

Доступной остается возможность замены автобуса или водителя, но только в пределах лицензионного дела перевозчика.

В Минрегионе добавили, что нововведения — в частности гарантирование времени и возможность регистрации для нерегулярных рейсов за 72 часа — начнут действовать после технического обновления системы.

