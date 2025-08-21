Уряд затвердив нові правила використання системи єЧерга для автобусів – що змінюється

Нововведення набудуть чинності після технічного оновлення системи.

Джерело фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Міністерство розвитку громад та територій України оновило правила роботи системи єЧерга для автобусів. Відповідний наказ від 24 липня 2025 року №1177 уже зареєстрований у Міністерстві юстиції.

Мета нововведень — зробити перетин кордону прогнозованим, безпечним та цифровим, а також забезпечити справедливе завчасне бронювання місць у черзі як для регулярних, так і для нерегулярних рейсів.

Основні положення нових правил:

Слотована система діє у 23 пунктах пропуску, де перевізники бронюють конкретний час перетину кордону. Ще 6 пунктів працюють у форматі динамічної черги.

діє у 23 пунктах пропуску, де перевізники бронюють конкретний час перетину кордону. Ще 6 пунктів працюють у форматі динамічної черги. Регулярні рейси можна бронювати за 30 днів наперед, але не пізніше ніж за 72 години до часу перетину. Якщо бронювання не здійснено, слот відкривається для інших перевізників.

можна бронювати за 30 днів наперед, але не пізніше ніж за 72 години до часу перетину. Якщо бронювання не здійснено, слот відкривається для інших перевізників. Гарантування часу : за перевізником, який стабільно виконує маршрути, закріплюється слот для перетину кордону. У разі невиконання понад двох рейсів на місяць гарантія втрачається.

: за перевізником, який стабільно виконує маршрути, закріплюється слот для перетину кордону. У разі невиконання понад двох рейсів на місяць гарантія втрачається. Короткі маршрути (до 400 км) отримують право бронювати стільки слотів, скільки перетинів передбачено дозволом на добу.

(до 400 км) отримують право бронювати стільки слотів, скільки перетинів передбачено дозволом на добу. Один дозвіл дає право перетину лише одному автобусу. У разі паритетних перевізників на маршрут реєструється лише один.

Анулювання бронювання можливе як користувачем, так і системою, зокрема у разі внесення неправдивих даних. У такому випадку перевізник втрачає право бронювати слот для цього автобуса на 14 днів.

можливе як користувачем, так і системою, зокрема у разі внесення неправдивих даних. У такому випадку перевізник втрачає право бронювати слот для цього автобуса на 14 днів. Доступною лишається можливість заміни автобуса чи водія, але лише в межах ліцензійної справи перевізника.

У Мінрегіоні додали, що нововведення — зокрема гарантування часу та можливість реєстрації для нерегулярних рейсів за 72 години — почнуть діяти після технічного оновлення системи.

