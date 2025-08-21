Уряд затвердив нові правила використання системи єЧерга для автобусів – що змінюється

18:53, 21 серпня 2025
Нововведення набудуть чинності після технічного оновлення системи.
Джерело фото: Західне регіональне управління ДПСУ
Міністерство розвитку громад та територій України оновило правила роботи системи єЧерга для автобусів. Відповідний наказ від 24 липня 2025 року №1177 уже зареєстрований у Міністерстві юстиції.
Мета нововведень — зробити перетин кордону прогнозованим, безпечним та цифровим, а також забезпечити справедливе завчасне бронювання місць у черзі як для регулярних, так і для нерегулярних рейсів.
Основні положення нових правил:
- Слотована система діє у 23 пунктах пропуску, де перевізники бронюють конкретний час перетину кордону. Ще 6 пунктів працюють у форматі динамічної черги.
- Регулярні рейси можна бронювати за 30 днів наперед, але не пізніше ніж за 72 години до часу перетину. Якщо бронювання не здійснено, слот відкривається для інших перевізників.
- Гарантування часу: за перевізником, який стабільно виконує маршрути, закріплюється слот для перетину кордону. У разі невиконання понад двох рейсів на місяць гарантія втрачається.
- Короткі маршрути (до 400 км) отримують право бронювати стільки слотів, скільки перетинів передбачено дозволом на добу.
- Один дозвіл дає право перетину лише одному автобусу. У разі паритетних перевізників на маршрут реєструється лише один.
- Анулювання бронювання можливе як користувачем, так і системою, зокрема у разі внесення неправдивих даних. У такому випадку перевізник втрачає право бронювати слот для цього автобуса на 14 днів.
- Доступною лишається можливість заміни автобуса чи водія, але лише в межах ліцензійної справи перевізника.
У Мінрегіоні додали, що нововведення — зокрема гарантування часу та можливість реєстрації для нерегулярних рейсів за 72 години — почнуть діяти після технічного оновлення системи.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.