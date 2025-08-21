Практика судов
В какой срок ГНС производит перерасчет суммы транспортного налога — напоминание налоговиков

20:04, 21 августа 2025
Налоговая объяснила, в каких случаях и когда перечисляется транспортный налог.
Плательщики транспортного налога часто сталкиваются с ситуациями, когда нужно провести перерасчет ранее начисленной суммы — из-за смены владельца авто, уточнения технических характеристик или обнаружения ошибок в данных. В таких случаях важно знать, в какие сроки налоговая служба производит перерасчет налога.

Налоговая служба объясняет, что согласно п. 5 главы 13 разд. IV Порядка ведения налоговыми органами оперативного учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 12.01.2021 №5, по транспортному налогу налоговые уведомления-решения могут быть отменены (отозваны) для регистрации проведение сверки данных по:

объектов налогообложения, находящихся в собственности налогоплательщика;

размера ставки налога;

начисленной суммы налога.

В случае выявления разногласий между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными плательщиком транспортного налога на основании оригиналов соответствующих документов (в частности, документов, подтверждающих право собственности на объект налогообложения, переход права собственности на объект налогообложения, документов, влияющих на среднерыночную стоимость налога налога на 10 дней), контролирующий орган по месту регистрации (вручает) ему новое налоговое уведомление-решение.

Предварительное налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным).

