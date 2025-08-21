Во Львове из-за атаки РФ повреждены здания трех судов и учреждение системы правосудия

Во Львове повреждены три суда и учреждение системы правосудия в результате вражеской атаки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вследствие массированного ракетного удара 21 августа по Львову взрывной волной были повреждены помещения трех городских судов и ещё одного учреждения системы правосудия.

Как сообщили в Службе судебной охраны, повреждения получили фасады зданий, окна и имущество внутри.

К счастью, жертв и пострадавших среди судей, сотрудников, посетителей и работников Службы судебной охраны нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.