У Львові через атаку РФ пошкоджено будівлі трьох судів та установу системи правосуддя

У Львові пошкоджено три суди та установу системи правосуддя через атаку ворога.

Внаслідок масованого ракетного удару 21 серпня по Львову вибуховою хвилею було пошкоджено приміщення трьох судів міста та ще однієї установи системи правосуддя.

Як повідомили у Службі судової охорони, ушкоджень зазнали фасади будівель, вікна та майно всередині.

На щастя, жертв і постраждалих серед суддів, працівників, відвідувачів та співробітників Служби судової охорони немає.

