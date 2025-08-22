Практика судов
Начальника ТЦК в Ивано-Франковской области будут судить за мобилизацию «на бумаге» 17 бойцов

14:45, 22 августа 2025
В Ивано-Франковской области чиновник подделывал мобилизационные отчеты.
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Завершено досудебное расследование в отношении начальника одного из территориальных центров комплектования в Ивано-Франковской области, который фальсифицировал данные для улучшения отчетности по мобилизации. Обвинительный акт передан в суд, сообщило ГБР.

Следствие установило, что чиновник использовал личный криптографический ключ для внесения ложных данных в автоматизированную систему учета. Он оформлял фиктивное привлечение 17 человек в ВСУ, снимал их с учета и выдавал поддельные направления в три воинские части. Все эти лица оставались по месту жительства, а воинские части подтвердили, что таких мобилизованных у них нет.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенное повторно). Ему грозит до 6 лет лишения свободы в случае доказательства вины в суде.

