Начальника ТЦК на Івано-Франківщині судитимуть за мобілізацію «на папері» 17 бійців

На Івано-Франківщині посадовець підробляв мобілізаційні звіти.

Фото: ДБР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Завершено досудове розслідування щодо начальника одного з територіальних центрів комплектування в Івано-Франківській області, який фальсифікував дані для покращення звітності з мобілізації. Обвинувальний акт передано до суду, повідомило ДБР.

Слідство встановило, що посадовець використовував особистий криптографічний ключ для внесення неправдивих даних до автоматизованої системи обліку. Він оформлював фіктивне залучення 17 осіб до ЗСУ, знімав їх з обліку та видавав підроблені направлення до трьох військових частин. Усі ці особи залишалися за місцем проживання, а військові частини підтвердили, що таких мобілізованих у них немає.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1, 3 ст. 362 КК України (несанкціонована зміна інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинена повторно). Йому загрожує до 6 років ув’язнення у разі доведення вини в суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.