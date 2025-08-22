Враг уничтожил дом в Константиновке и оставил город без газа: Андрей Ермак отреагировал на обстрел

В Константиновке Донецкой области в результате российской атаки повреждена газораспределительная станция, из-за чего в городе прекращено газоснабжение. Об этом сообщает "Донецкоблгаз".
В связи с многочисленными повреждениями рабочее давление в системе газоснабжения удержать не удалось, что привело к прекращению распределения газа потребителям города. В сообщении отмечено, что возобновление газоснабжения в Константиновке пока невозможно.
В Константиновской городской военной администрации заявили, что в результате ударов повреждены жилые дома и инфраструктура. Оккупанты применяли ударные FPV-дроны и авиабомбы типа ФАБ-250.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на обстрел, отметив, что атаки в Донецкой области продолжаются, но Силы обороны Украины проводят операции и достигают результатов.
"Россияне снова бьют по жилым домам. Их атаки на Донетчине продолжаются, но в то же время наши Силы обороны проводят свои операции и достигают результатов", - сказал Ермак.
Он добавил, что у "пропагандистской ширмы об "оккупации всей Донецкой области" нет подтверждения".
Бои на фронте остаются интенсивными, а Россия усиливает террористические действия, "поскольку не достигает желаемых результатов, о которых пытается лгать".
Фото: Андрей Ермак
