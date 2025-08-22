Враг уничтожил дом в Константиновке и оставил город без газа: Андрей Ермак отреагировал на обстрел

Никакая пропагандистская ширма об «оккупации всей Донецкой области» не подтверждает, — заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Константиновке Донецкой области в результате российской атаки повреждена газораспределительная станция, из-за чего в городе прекращено газоснабжение. Об этом сообщает "Донецкоблгаз".

В связи с многочисленными повреждениями рабочее давление в системе газоснабжения удержать не удалось, что привело к прекращению распределения газа потребителям города. В сообщении отмечено, что возобновление газоснабжения в Константиновке пока невозможно.

В Константиновской городской военной администрации заявили, что в результате ударов повреждены жилые дома и инфраструктура. Оккупанты применяли ударные FPV-дроны и авиабомбы типа ФАБ-250.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на обстрел, отметив, что атаки в Донецкой области продолжаются, но Силы обороны Украины проводят операции и достигают результатов.

"Россияне снова бьют по жилым домам. Их атаки на Донетчине продолжаются, но в то же время наши Силы обороны проводят свои операции и достигают результатов", - сказал Ермак.

Он добавил, что у "пропагандистской ширмы об "оккупации всей Донецкой области" нет подтверждения".

Бои на фронте остаются интенсивными, а Россия усиливает террористические действия, "поскольку не достигает желаемых результатов, о которых пытается лгать".

Фото: Андрей Ермак

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.