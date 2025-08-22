Ворог знищив будинок у Костянтинівці та залишив місто без газу: Андрій Єрмак відреагував на обстріл

Жодна пропагандистська ширма про «окупацію всієї Донецької області» не має підтвердження, — заявив керівник ОП Андрій Єрмак.

Фото: Донецька ОВА

У Костянтинівці Донецької області унаслідок російської атаки пошкоджена газорозподільна станція, через що у місті припинено газопостачання. Про це повідомляє "Донецькоблгаз".

У звʼязку з чисельними пошкодженнями робочий тиск в системі газопостачання утримати не вдалося, що призвело до припинення розподілу газу споживачам міста. В повідомленні зазначено, що відновлення газопостачання в Костянтинівці наразі неможливе.

У Костянтинівській міській військовій адміністрації заявили, що внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Окупанти застосовували ударні FPV-дрони та авіабомби типу ФАБ-250.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на обстріл, зазначивши, що атаки на Донеччині тривають, але Сили оборони України проводять операції й досягають результатів.

"Росіяни знову б’ють по житлових будинках. Їхні атаки на Донеччині тривають, але водночас наші Сили оборони проводять свої операції й досягають результатів", - сказав Єрмак.

Він додав, що "пропагандистська ширма про "окупацію всієї Донецької області" не має підтвердження".

Бої на фронті залишаються інтенсивними, а Росія посилює терористичні дії, "бо не досягає бажаних результатів, про які намагається брехати".

Фото: Андрій Єрмак

