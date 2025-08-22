Иностранные военные в ВСУ получат протезы повышенной функциональности

Кабмин упростил получение протезов и реабилитационных средств для лиц с инвалидностью.

Кабинет Министров Украины внес изменения в ряд постановлений, регулирующих обеспечение лиц с инвалидностью вспомогательными средствами реабилитации, протезированием и социальными льготами. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Обновления упрощают подачу документов за счет использования Единой информационной системы социальной сферы, уменьшая количество необходимых сканированных копий. Пострадавшим от агрессии РФ гражданским лицам облегчен доступ к процедурам. Лица с инвалидностью смогут получать два кресла-коляски разных типов, а непригодные средства реабилитации будут списываться.

Для иностранных военнослужащих и лиц без гражданства, которые служили в ВСУ, определен перечень документов для получения протезов и ортезов повышенной функциональности. Военнослужащие и гражданские лица будут получать навыки пользования средствами реабилитации на основе справок или направлений от военно-врачебных комиссий или воинских частей.

Терминология приведена в соответствие с Законом «Об административной процедуре» и Конвенцией о правах инвалидов, заменив термин «инвалиды» на «лица с инвалидностью». Также актуализирована Стратегия развития чтения до 2032 года и план мероприятий по развитию охраны психического здоровья до 2030 года.

