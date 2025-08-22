Іноземні військові в ЗСУ отримають протези підвищеної функціональності

Кабмін спростив отримання протезів та реабілітаційних засобів для осіб з інвалідністю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України вніс зміни до низки постанов, що регулюють забезпечення осіб з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації, протезуванням і соціальними пільгами. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Оновлення спрощують подання документів через використання Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, зменшуючи кількість необхідних сканованих копій. Постраждалим від агресії РФ цивільним особам полегшено доступ до процедур. Особи з інвалідністю зможуть отримувати два крісла колісні різних типів, а непридатні засоби реабілітації списуватимуться.

Для іноземних військовослужбовців і осіб без громадянства, які служили в ЗСУ, визначено перелік документів для отримання протезів і ортезів підвищеної функціональності. Військовослужбовці та цивільні особи отримуватимуть навички користування засобами реабілітації на основі довідок чи направлень від військово-лікарських комісій або військових частин.

Термінологію приведено у відповідність до Закону «Про адміністративну процедуру» та Конвенції про права осіб з інвалідністю, замінивши термін «інваліди» на «особи з інвалідністю». Також актуалізовано Стратегію розвитку читання до 2032 року та план заходів із розвитку охорони психічного здоров’я до 2030 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.