В Киеве вечером 22 августа ограничат движение на проспекте Бандеры в направлении Северного моста

Вечером в пятницу, 22 августа, на проспекте Степана Бандеры напротив ТРЦ «Блокбастер молл» частично ограничат движение транспорта.

Вечером в пятницу, 22 августа, на проспекте Степана Бандеры напротив ТРЦ «Блокбастер молл» частично ограничат движение транспорта. Как сообщили в КП «Центр организации дорожного движения», там будут проводить монтаж дорожных табло переменной информации с использованием спецтехники.

Движение будет ограничено:

• с 21:00 до 22:00 — крайней правой полосой в направлении Северного моста;

• с 22:00 до 6:00 — в направлении ул. Елены Телиги.

Водителей призывают быть внимательными и заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

Отметим, что кроме этого, из-за ремонта моста через реку Десенка действует схема реверсного движения:

• в утренние часы работают 3 полосы с левого на правый берег и 1 полоса в обратном направлении;

• ориентировочно с 14:00 — 3 полосы в направлении левого берега и 1 — к правому;

• в выходные — по две полосы движения в обе стороны.

