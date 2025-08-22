У Києві ввечері 22 серпня обмежать рух на проспекті Бандери в напрямку Північного мосту

Будуть проводити монтаж дорожніх табло змінної інформації, що виконуватиметься за допомогою спецтехніки.

Ввечері у п’ятницю, 22 серпня, на проспекті Степана Бандери навпроти ТРЦ «Блокбастер молл» частково обмежать рух транспорту. Як повідомили у КП «Центр організації дорожнього руху», там будуть проводити монтаж дорожніх табло змінної інформації, що виконуватиметься за допомогою спецтехніки.

Рух буде обмежено:

з 21:00 до 22:00 — крайньою правою смугою в напрямку Північного мосту;

— крайньою правою смугою в напрямку Північного мосту; з 22:00 до 6:00 — у напрямку вул. Олени Теліги.

Водіїв закликають бути уважними й заздалегідь планувати маршрут з урахуванням обмежень.

Зауважимо, що окрім цього, через через ремонт мосту через річку Десенка діє схема реверсного руху:

у ранкові години працюють 3 смуги з лівого на правий берег і 1 смуга у зворотному напрямку;

орієнтовно з 14:00 – 3 смуги у напрямку лівого берега та 1 – до правого;

у вихідні – по дві смуги руху в обидва боки.

