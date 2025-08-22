У Києві ввечері 22 серпня обмежать рух на проспекті Бандери в напрямку Північного мосту

Ввечері у п’ятницю, 22 серпня, на проспекті Степана Бандери навпроти ТРЦ «Блокбастер молл» частково обмежать рух транспорту. Як повідомили у КП «Центр організації дорожнього руху», там будуть проводити монтаж дорожніх табло змінної інформації, що виконуватиметься за допомогою спецтехніки.
Рух буде обмежено:
Водіїв закликають бути уважними й заздалегідь планувати маршрут з урахуванням обмежень.
Зауважимо, що окрім цього, через через ремонт мосту через річку Десенка діє схема реверсного руху:
