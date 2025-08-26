В Украине планируют открыть новые центры для переселенцев с прифронтовых территорий

До конца августа откроют новые транзитные центры в 15 областях и Киеве, которые обеспечат около 30 тысяч дополнительных мест для ВПЛ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине создадут дополнительные транзитные центры для внутренне перемещённых лиц, которые эвакуируются из-под российских обстрелов в прифронтовых регионах. Соответствующее решение приняло правительство из-за перегрузки эвакуационных пунктов, в частности в Павлограде. Об этом сообщил народный депутат, глава ТСК Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ Павел Фролов.

По его словам, новые пункты уже открыли в Лозовой на Харьковщине, а также готовят к запуску в Волосском на Днепропетровщине.

До конца августа планируется открытие таких центров в 15 областях и Киеве.

В целом они смогут обеспечить около 30 тысяч дополнительных мест, в том числе для людей с инвалидностью.

Согласно данным правительства, только этим летом из Донецкой и Днепропетровской областей эвакуировали более 52 тысяч человек, среди них — тысячи детей и сотни представителей маломобильных групп населения.

«Забота о вынужденных переселенцах должна быть приоритетом государственной политики. Вопрос эвакуации и координации ТСК по защите прав ВПЛ рассмотрит на ближайшем заседании», — подчеркнул Фролов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.