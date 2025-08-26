В Україні планують відкрити нові центри для переселенців із прифронтових територій

До кінця серпня відкриють нові транзитні центри у 15 областях та Києві, які забезпечать близько 30 тисяч додаткових місць для ВПО.

В Україні створять додаткові транзитні центри для внутрішньо переміщених осіб, які евакуюються з-під російських обстрілів у прифронтових регіонах. Відповідне рішення ухвалив уряд через перенавантаження евакуаційних пунктів, зокрема у Павлограді. Про це повідомив народний депутат, голова ТСК Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.

За його словами, нові пункти вже відкрили у Лозовій на Харківщині, а також готують до запуску у Волоському на Дніпропетровщині.

До кінця серпня планується відкриття таких центрів у 15 областях та Києві.

Загалом вони зможуть забезпечити близько 30 тисяч додаткових місць, зокрема для людей з інвалідністю.

За даними уряду, лише цього літа з Донеччини та Дніпропетровщини евакуювали понад 52 тисячі людей, серед них — тисячі дітей та сотні представників маломобільних груп населення.

«Турбота про вимушених переселенців має бути пріоритетом державної політики. Питання евакуації та координації ТСК із захисту прав ВПО розгляне на найближчому засіданні», — наголосив Фролов.