Кабмин определил правила обследования земельных участков с налоговыми льготами из-за риска загрязнения

Правительство утвердило порядок обследования земельных участков, получивших налоговые льготы из-за риска загрязнения взрывоопасными предметами.

Кабинет Министров утвердил порядок обследования земельных участков, по которым принято решение о предоставлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в связи с признанием земельных участков непригодными для использования из-за потенциальной угрозы их загрязнения взрывоопасными предметами. Соответствующее постановление №1009, разработанное Госгеокадастром, правительство приняло 20 августа, а в силу оно вступило 26 августа.

Документ определяет алгоритм действий территориальных органов Госгеокадастра, органов местного самоуправления и государственных инспекторов, а также порядок обжалования их действий.

Согласно новому порядку, обследование будет осуществляться на основании приказа или решения уполномоченных органов с целью проверки использования или неиспользования земельных участков по целевому назначению. По результатам инспекции составляется акт обследования по установленной форме.

В то же время порядок предусматривает исключения: обследование не проводится на территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденный Минразвития, а именно:

территориях активных боевых действий, для которых не определена дата завершения боевых действий;

территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, для которых не определена дата завершения боевых действий;

временно оккупированных РФ территориях Украины, для которых не определена дата завершения временной оккупации.

