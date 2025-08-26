Практика судов
  1. В Украине

Кабмин определил правила обследования земельных участков с налоговыми льготами из-за риска загрязнения

20:49, 26 августа 2025
Правительство утвердило порядок обследования земельных участков, получивших налоговые льготы из-за риска загрязнения взрывоопасными предметами.
Кабмин определил правила обследования земельных участков с налоговыми льготами из-за риска загрязнения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил порядок обследования земельных участков, по которым принято решение о предоставлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в связи с признанием земельных участков непригодными для использования из-за потенциальной угрозы их загрязнения взрывоопасными предметами. Соответствующее постановление №1009, разработанное Госгеокадастром, правительство приняло 20 августа, а в силу оно вступило 26 августа.

Документ определяет алгоритм действий территориальных органов Госгеокадастра, органов местного самоуправления и государственных инспекторов, а также порядок обжалования их действий.

Согласно новому порядку, обследование будет осуществляться на основании приказа или решения уполномоченных органов с целью проверки использования или неиспользования земельных участков по целевому назначению. По результатам инспекции составляется акт обследования по установленной форме.

В то же время порядок предусматривает исключения: обследование не проводится на территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденный Минразвития, а именно:

  • территориях активных боевых действий, для которых не определена дата завершения боевых действий;
  • территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, для которых не определена дата завершения боевых действий;
  • временно оккупированных РФ территориях Украины, для которых не определена дата завершения временной оккупации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины война льготы земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Все мужчины 18-22 лет смогут беспрепятственно выехать за границу — Юлия Свириденко

Все мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу — Кабмин принял постановление.

Глава Миграционной службы объяснила норму Конституции о едином гражданстве: «Имелось в виду, что ни один регион Украины не может иметь отдельного гражданства»

В контексте закона о множественном гражданстве глава ГМС Наталья Науменко объяснила, что Конституция не содержит запрета иметь множественное гражданство.

Судья решил уволиться с должности, не проработав и года – Высший совет правосудия не стал вдаваться в детали, почему судья решил уволиться

Еще в январе Николай Русин сообщил ВСП о проблемах в деятельности Олевского райсуда и о невозможности эффективно осуществлять там правосудие.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

«Надеюсь, терпение Трампа по отношению к России иссякнет» – президент Финляндии Александр Стубб

Ранее сообщалось, что план европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду