Выплаты на проживание для уязвимых категорий ВПЛ продлили до февраля 2026 года

22:18, 27 августа 2025
Кабмин принял решение продлить еще на шесть месяцев выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц.
Правительство приняло решение продлить еще на шесть месяцев выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц из наиболее уязвимых категорий. Соответствующее постановление, разработанное Минсоцполитики, было одобрено на заседании Кабинета Министров.

Речь идет о людях с инвалидностью I–III групп, семьях с детьми до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся), семьях, в составе которых только нетрудоспособные лица, и т. д.

Документ также предусматривает ряд изменений в правилах начисления помощи:

  • наличие свыше 100 тыс. грн на депозите не станет препятствием для получения выплат детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, а также детьми, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа;
  • если трудоспособное лицо, которое не работало и утратило право на помощь, в течение того же периода зарегистрируется в центре занятости или трудоустроится, выплаты ему возобновляются с месяца трудоустройства.

Продление выплат будет происходить автоматически, повторно обращаться не нужно.

Размер помощи составляет:

  • 2 тыс. грн — на взрослого,
  • 3 тыс. грн — на ребенка или лицо с инвалидностью.

