Выплаты на проживание для уязвимых категорий ВПЛ продлили до февраля 2026 года

Правительство приняло решение продлить еще на шесть месяцев выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц из наиболее уязвимых категорий. Соответствующее постановление, разработанное Минсоцполитики, было одобрено на заседании Кабинета Министров.
Речь идет о людях с инвалидностью I–III групп, семьях с детьми до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся), семьях, в составе которых только нетрудоспособные лица, и т. д.
Документ также предусматривает ряд изменений в правилах начисления помощи:
Продление выплат будет происходить автоматически, повторно обращаться не нужно.
Размер помощи составляет:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.