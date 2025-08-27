Виплати на проживання для вразливих категорій ВПО продовжили до лютого 2026 року

Уряд ухвалив рішення продовжити ще на шість місяців виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб із найбільш вразливих категорій. Відповідну постанову, розроблену Мінсоцполітики, було схвалено на засіданні Кабінету Міністрів.
Йдеться про людей з інвалідністю І–ІІІ груп, сім’ї з дітьми до 18 років (або до 23 років, якщо вони навчаються), родини, у складі яких лише непрацездатні особи, тощо.
Документ також передбачає низку змін у правилах нарахування допомоги:
Продовження виплат відбуватиметься автоматично, повторно звертатися не потрібно.
Розмір допомоги становить:
