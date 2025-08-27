Практика судів
  1. В Україні

Виплати на проживання для вразливих категорій ВПО продовжили до лютого 2026 року

22:18, 27 серпня 2025
Кабмін ухвалив рішення продовжити ще на шість місяців виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб.
Уряд ухвалив рішення продовжити ще на шість місяців виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб із найбільш вразливих категорій. Відповідну постанову, розроблену Мінсоцполітики, було схвалено на засіданні Кабінету Міністрів.

Йдеться про людей з інвалідністю І–ІІІ груп, сім’ї з дітьми до 18 років (або до 23 років, якщо вони навчаються), родини, у складі яких лише непрацездатні особи, тощо.

Документ також передбачає низку змін у правилах нарахування допомоги:

  • наявність понад 100 тис. грн на депозиті не стане перешкодою для отримання виплат дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу;
  • якщо працездатна особа, яка не працювала і втратила право на допомогу, протягом того ж періоду зареєструється у центрі зайнятості або працевлаштується, виплати їй поновлюються з місяця працевлаштування.

Продовження виплат відбуватиметься автоматично, повторно звертатися не потрібно.

Розмір допомоги становить:

  • 2 тис. грн — на дорослого,
  • 3 тис. грн — на дитину або особу з інвалідністю.

уряд Кабінет Міністрів України ВПО грошова допомога

