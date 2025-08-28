Хозяйственный кодекс теряет силу 28 августа — в Верховном Суде разъяснили основные изменения

Верховный Суд объяснил основные последствия утраты силы Хозяйственного кодекса.

Верховный Суд дал разъяснение по поводу ключевых последствий утраты силы Хозяйственного кодекса с 28 августа.

Отмечается, что 28 февраля закон вступил в силу, а с 28 августа вводится в действие Закон Украины № 4196‑IX «О особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно‑правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц», который будет определять правовые и организационные основы деятельности юридических лиц отдельных организационно‑правовых форм и объединений юридических лиц в переходный период.

Одним из последствий вступления его в силу является то, что согласно статье 17 Хозяйственный кодекс Украины утрачивает силу с 28 августа 2025 года.

Управление аналитической и правовой работы Кассационного хозяйственного суда департамента аналитической и правовой работы аппарата Верховного Суда проанализировало ключевые изменения по результатам вступления в силу Закона Украины № 4196‑IX и утраты силы ХК Украины и делится с вами своими выводами.

Итак, среди основных изменений, введённых Законом № 4196‑IX, есть:

— признание утратившим силу ХК Украины (с 28.08.2025);

— обязательная корпоратизация государственных предприятий (с 28.08.2025 в течение 3 лет);

— замена прав хозяйственного ведения и оперативного управления на право узуфрукта (в течение переходного периода);

— признание таких видов предприятий, как дочерние, иностранные, частные, предприятия объединений граждан, предприятия потребительской кооперации — товариществами с ограниченной ответственностью, и запрет на создание таких «старых форм»;

— ограничение изменений в Едином государственном реестре для государственных и коммунальных предприятий: допускаются только регистрации ликвидации, реорганизации или смены руководителя/ликвидатора либо комиссии по прекращению деятельности.

Несмотря на отмену ХК Украины, само понятие «субъект хозяйствования» не исчезает из украинского законодательства. Оно остаётся ключевым в Гражданском кодексе Украины и других специальных законах, регулирующих предпринимательскую деятельность. Субъекты хозяйствования (предприятия, предприниматели) продолжают существовать как участники хозяйственных отношений, однако их деятельность будет регулироваться ГК Украины и другими законами.

В статье 2 Закона 4196‑IX приводится определение понятия «хозяйственная деятельность» — это деятельность в сфере общественного производства, направленная на производство и реализацию продукции, выполнение работ или предоставление услуг стоимостного характера, которые имеют ценовую определённость. И критерии её разделения на предпринимательскую (деятельность с целью получения прибыли) и некоммерческую (деятельность без цели получения прибыли).

Что касается самого понятия субъекта хозяйствования, то в статье даётся определение, под которым понимаются участники хозяйственных отношений, осуществляющие хозяйственную деятельность, реализуя хозяйственную компетенцию (совокупность хозяйственных прав и обязанностей), имеют обособленное имущество и несут ответственность по своим обязательствам в пределах этого имущества, кроме случаев, предусмотренных законом. И включают две категории:

— хозяйственные организации: юридические лица, созданные в соответствии с ГК Украины, а также другие юридические лица, которые занимаются хозяйственной деятельностью и зарегистрированы в соответствии с законом;

— граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые осуществляют хозяйственную деятельность и зарегистрированы как предприниматели в соответствии с законом.

В части 4 статьи 2 Закона № 4196‑IX определены критерии, в зависимости от количества работников и объёма доходов, по которым субъекты хозяйствования делятся на:

— микропредприятия;

— малое предпринимательство;

— среднее предпринимательство;

— крупное предпринимательство.

Принятие этого Закона положило начало трёхлетнему переходному периоду, который начался с даты введения закона в действие, в течение которого юридические лица должны трансформировать свою организационно‑правовую форму. В этот переходный период допускается дальнейшее функционирование ранее созданных предприятий в формах государственного, коммунального, частного, казённого, иностранного предприятия и т.д. Однако согласно статье 13 этого Закона создание новых юридических лиц в этих формах запрещено. После завершения переходного периода юридические лица в форме «предприятий» должны быть преобразованы в другие организационно‑правовые формы — хозяйственные товарищества.

Закон № 4196‑IX в статье 3 даёт определение каждому упомянутому типу предприятий и устанавливает, какими нормативными актами регулируются особенности их создания, деятельности и управления, в частности государственных, унитарных и коммунальных.

В то же время обращаем внимание, что в постановлении ВП ВС от 29.06.2021 по делу № 916/2813/18 определён вид предпринимательских товариществ. ВП ВС указала, что частное предприятие — это не отдельная организационно‑правовая форма юридического лица, а классификационная характеристика юридических лиц в зависимости от формы собственности. Установление вида предпринимательского товарищества, к которому относится ЧП, а именно, что ЧП является хозяйственным товариществом (в частности, ООО или ОАО) или кооперативом (в частности, сельскохозяйственным кооперативом, сельскохозяйственным кооперативным объединением), в каждом конкретном случае будет определять применение к спорным правовым отношениям соответствующего законодательства, в частности законов Украины «Об хозяйственных товариществах», «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», «О кооперации», «О сельскохозяйственной кооперации».

Среди особенностей ХК Украины была глава 24 — порядок применения хозяйственных санкций (возмещение убытков; штрафные санкции; оперативно‑хозяйственные санкции) и административно‑хозяйственных санкций (изъятие прибыли (дохода), административно‑хозяйственный штраф, приостановление экспортно‑импортных операций и др.). Теперь их применение будет регулироваться статьёй 15 Закона № 4196‑IX и другими законами Украины, но их перечень почти не изменился, и среди них по‑прежнему изъятие прибыли (дохода), административно‑хозяйственный штраф, приостановление действия лицензии и т.д.

Указанная статья определяет случаи, на которые её действие не распространяется. Среди прочего — штрафные санкции, размер и порядок взыскания которых определены НК Украины и другими законодавственными актами, контроль за соблюдением которых возложен на налоговые и таможенные органы.

Статья 17 Закона № 4196‑IX определяет особенности вступления его в силу и вносит изменения в ряд законодательных актов Украины, большинство из которых касается деятельности государственных и коммунальных предприятий, прав пользования ими имуществом, земельными участками и т.д.

Таким образом, вместо ХК Украины, который отменён с 28 августа 2025 года, основным источником права для хозяйственных отношений станет ГК Украины.

Отмена ХК Украины не означает отмену субъектов хозяйствования, но приведёт к переходу их деятельности преимущественно на нормы ГК Украины и других специальных законов, что сохранит, а не ликвидирует понятие субъектов хозяйствования. Хотя некоторые специфические термины и правовые формы исчезнут, ключевые нормы, такие как определение субъекта хозяйствования, переносятся в новые законы. Это гарантирует, что фундаментальные принципы бизнеса в Украине остаются стабильными.

Анализ Закона № 4196‑IX и ХК Украины показывает, что с его принятием происходит отмена ХК Украины, но не всех его положений: часть норм прямо переносится в другие законы или сохраняет силу посредством ссылок. Поэтому отметим некоторые из них.

— Глава 4 «Хозяйственная коммерческая деятельность (предпринимательство)» раскрывает понятие «предпринимательство», которое изложено в статье 2 Закона № 4196‑IX, а другие её положения содержат общие нормы и принципы предпринимательской деятельности. Также разнообразие организационно‑правовых форм закреплено в части 1 статьи 83 ГК Украины, согласно которой юридические лица могут создаваться в форме товариществ, учреждений и других формах, установленных законом и специальными законами об отдельных видах деятельности.

— Как уже отмечалось, глава 6 «Субъекты хозяйствования — общие положения» содержит понятия «субъект хозяйствования», «субъекты малого‑микро‑ и крупного предпринимательства», которые раскрыты в статье 2 Закона № 4196‑IX, а другие положения этой главы охватываются нормами главы 7 ГК Украины об общих основах формирования и деятельности юридических лиц.

— Что касается глав 7 «Предприятие», 8 «Государственные и коммунальные унитарные предприятия», 10 «Предприятия коллективной собственности» и главы 11 «Частные предприятия. Другие виды предприятий», они содержали перечень организационно‑правовых форм предприятий и регулировали общие принципы их создания и деятельности. Закон № 4196‑IX предусматривает реформирование организационно‑правевых форм юридических лиц. В связи с этим нормы указанных глав ХК Украины, касающиеся регулирования этих форм, утрачивают актуальность, поскольку их предмет регулирования больше не существует.

В то же время напоминаем, что Законом № 4196‑IX предусмотрен переходный период для реформирования организационно‑правовых форм юридических лиц: к приведению деятельности предприятий в соответствие с требованиями закона предприятия руководствуются общими положениями ГК Украины об деятельности юридических лиц и законами Украины «Об управлении объектами государственной собственности», «О местном самоуправлении в Украине», «Об акционерных товариществах» и «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

— Что касается главы 12 «Объединения предприятий», положения этой главы ХК Украины, касающиеся объединений предприятий и хозяйственных объединений, теперь регулируются как объединения юридических лиц в статьях 4‑10 Закона № 4196‑IX. С момента вступления в силу Закона № 4196‑IX все юридические лица, созданные как объединения предприятий, автоматически переходят под действие нового законодательства независимо от принятия такими юридическими лицами решения о смене названия и государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице, содержащихся в ЕВР ЮЛ, ФОП и объединений.

— Глава 13 «Гражданин как субъект хозяйствования. Особенности статуса других субъектов хозяйствования» — отношения, регулируемые этой главой, в полной мере урегулированы главой 5 ГК Украины об деятельности физических лиц — предпринимателей. ГК Украины давно содержит нормы регулирования деятельности физических лиц, занимающихся предпринимательством.

Новые правила для государственных и коммунальных предприятий

Теперь государственные и коммунальные предприятия могут либо ликвидироваться, либо преобразовываться в ООО или АО. В уставный капитал будет внесено имущество или передано на праве узуфрукта.

Для субъектов хозяйствования с соответствующей организационно‑правовой формой предусмотрены следующие последствия:

— государственные предприятия должны быть реорганизованы в ООО или АО в течение переходного периода под угрозой дальнейшего прекращения и передачи их активов в фонд государственного имущества;

— коммунальные предприятия могут быть реорганизованы либо сохранить свою организационно‑правовую форму по выбору органа местного самоуправления;

— предприятия частной формы собственности не несут ответственности за нереорганизацию.

После вступления Закона в силу регистрация предприятий в указанных организационно‑правовых формах будет запрещена.

Реформирование институтов права хозяйственного ведения и оперативного управления

Согласно новому законодательству, часть государственного и коммунального имущества будет закреплена за новосозданными товариществами на праве собственности, а часть — на праве узуфрукта. Кроме того, Закон предусматривает реформирование институтов права хозяйственного ведения и оперативного управления — основ правового режима имущества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики до его принятия.

После завершения реформ правовой режим имущества таких субъектов будет состоять из права собственности или узуфрукта государственного имущества (личное безвозмездное владение и пользование). Решение о том, какое имущество получит товарищество на праве собственности, а какое — на праве узуфрукта, будет приниматься индивидуально в каждом конкретном случае.

Узуфрукт государственного/коммунального имущества может быть установлен на любые виды движимого или недвижимого имущества, за исключением земельных участков, находящихся в собственности государства/территориальной громады (такое имущество не должно подлежать приватизации или включению в уставный капитал юридических лиц).

При этом после преобразования в товарищества управление этими организациями будет осуществляться через наблюдательные советы, а не непосредственно органами государственной власти или местного самоуправления. Это обеспечит более эффективный и независимый контроль за их деятельностью.

Стоит отметить, что помимо отмены ХК Украины и коренной реформы принципов корпоративного управления в коммунальном и государственном секторах экономики, законопроект содержит ряд изменений, важных для частного сектора.

Например, вносятся изменения в статью 97 ГК Украины об управлении товариществом, согласно которым планируется предоставить право управлять товариществом его единственному участнику — физическому лицу (помимо его органов управления — общего собрания участников и исполнительного органа, если иное не установлено законом или учредительными документами товарищества).

Также планируется внедрить статью 99‑1 ГК Украины «Должностные лица товарищества». Соответствующая статья заменит часть 3 статьи 65 ХК Украины в части определения понятия «должностные лица» и конкретизирует соответствующее понятие. Среди изменений предусмотрено, что должностными лицами товарищества являются:

— руководитель (единоличный исполнительный орган);

— председатель и члены коллегиального исполнительного органа;

— председатель и члены наблюдательного совета или совета директоров;

— ликвидатор;

— председатель и члены комиссии по прекращению (комиссии по реорганизации, ликвидационной комиссии);

— главный бухгалтер и корпоративный секретарь;

— председатель и члены другого органа товарищества (кроме консультативного), если учреждение такого органа предусмотрено законом или учредительными документами товарищества.

При этом в учредительных документах товарищества должностными лицами могут быть признаны и другие лица.

Этой же статьёй закрепляется понятие и конкретизируется содержание фидуциарных обязанностей. Так, должностные лица товарищества имеют обязанности перед обществом, предусмотренные законом, в частности в части надлежащего, добросовестного и эффективного управления обществом (фидуциарные обязанности). Должностные лица товарищества обязаны действовать:

• в интересах товарищества;

• добросовестно и разумно;

• таким образом, который, по их добросовестному убеждению, будет способствовать достижению цели деятельности товарищества;

• в пределах полномочий, предоставленных им учредительными документами товарищества и законодательством.

Что касается регулирования хозяйственных договоров, заключённых до вступления изменений в силу, Закон № 4196‑IX не содержит специальных переходных положений относительно хозяйственных договоров, заключённых в соответствии с нормами ХК Украины — договоры остаются действующими и продолжают свою юридическую силу до завершения срока действия договора или его прекращения. Если договор содержит положения со ссылкой на нормы ХК Украины, это не приводит к недействительности договора, поскольку закон не имеет обратной силы. Применяется аналогичное положение ГК Украины, поэтому рекомендуется внести соответствующие изменения в такой договор. С момента отмены ХК Украины всё, что не предусмотрено договором — регулируется нормами специального законодательства и ГК Украины.

