В Ивано-Франковской области мужчина организовывал браки для военнообязанных, чтобы те выехали из Украины

На Прикарпатье будут судить мужчину, который организовал фиктивный брак для переправки военнообязанных за границу. Об этом сообщает полиция региона.

62-летнего жителя Долины следователи обоснованно обвиняют в организации незаконного переправления лиц через государственную границу Украины и осуществлении незаконной эксплуатации человека.

Установлено, что он завербовал и эксплуатировал свою сожительницу с инвалидностью I группы для заключения фиктивных браков с военнообязанными. Мужчина подыскивал среди знакомых лиц призывного возраста тех, кто стремился избежать мобилизации, и предлагал им жениться на женщине. Это давало «клиентам» право выезда за границу как лицам, сопровождающим супругу с инвалидностью.

Стоимость «услуги» составляла 10 тысяч долларов. На предложение согласились двое жителей Ивано-Франковской области, один из которых в прошлом году воспользовался схемой для выезда за пределы страны.

Обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (незаконное переправление лиц через государственную границу Украины, совершенное из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

