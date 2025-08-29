Практика судов
В Ивано-Франковской области мужчина организовывал браки для военнообязанных, чтобы те выехали из Украины

09:54, 29 августа 2025
Фигурант завербовал свою сожительницу с инвалидностью для заключения фиктивных браков с военнообязанными.
Иллюстративное фото из открытых источников
На Прикарпатье будут судить мужчину, который организовал фиктивный брак для переправки военнообязанных за границу. Об этом сообщает полиция региона.

62-летнего жителя Долины следователи обоснованно обвиняют в организации незаконного переправления лиц через государственную границу Украины и осуществлении незаконной эксплуатации человека.

Установлено, что он завербовал и эксплуатировал свою сожительницу с инвалидностью I группы для заключения фиктивных браков с военнообязанными. Мужчина подыскивал среди знакомых лиц призывного возраста тех, кто стремился избежать мобилизации, и предлагал им жениться на женщине. Это давало «клиентам» право выезда за границу как лицам, сопровождающим супругу с инвалидностью.

Стоимость «услуги» составляла 10 тысяч долларов. На предложение согласились двое жителей Ивано-Франковской области, один из которых в прошлом году воспользовался схемой для выезда за пределы страны.

Обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (незаконное переправление лиц через государственную границу Украины, совершенное из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Государственная судебная администрация определила, как будет осуществляться премирование руководителей аппаратов судов в случае отсутствия в суде председателя суда

Премии и их размер, а также выплату материальной помощи в случае отсутствия в суде председателя суда, необходимо согласовывать с председателем ГСА или с начальником ТУ ГСА.

Апелляционный суд отменил приговор, указав на использование судом первой инстанции ChatGPT – выявил ли признаки этого сам ChatGPT

В то же время по анализу самого ChatGPT, вероятность того, что приговор «писал» ИИ, составляет 10–15%.

Верховный Суд высказался о допустимости протоколов осмотров интернет-страниц и телеграм-каналов как доказательств в уголовном процессе

Верховный Суд указал, что сторона защиты не опровергла соответствующую информацию, предоставленную органом досудебного расследования.

Военный омбудсмен призвала законодателей не превращать судей в статистов, запрещая им назначать более мягкое наказание военнослужащим за неподчинение

Такие изменения лишат суды возможности при вынесении приговора учесть все обстоятельства, фактически превращая судей в статистов, а аргумент о повышении уровня дисциплины путем ужесточения уголовной ответственности кажется сомнительным — Ольга Решетилова представила свое заключение по законопроекту 13452.

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

