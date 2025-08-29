Практика судів
На Івано-Франківщині чоловік організовував шлюби для військовозобов’язаних, аби ті виїхали з України

09:54, 29 серпня 2025
Фігурант завербував свою співмешканку з інвалідністю для укладення фіктивних шлюбів із військовозобов’язаними.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
На Прикарпатті судитимуть чоловіка, який організував фіктивний шлюб для переправлення військовозобовʼязаних за кордон. Про це повідомляє поліція регіону..

62-річного мешканця Долини слідчі обґрунтовано обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та здійсненні незаконної експлуатації людини.

Встановлено, що він завербував та експлуатував свою співмешканку з інвалідністю І групи для укладення фіктивних шлюбів із військовозобов’язаними. Чоловік підшуковував серед знайомих призовного віку осіб, які прагнули уникнути мобілізації, та пропонував їм одружитися з жінкою. Це надавало «клієнтам» право виїзду за кордон як особам, які супроводжують дружину з інвалідністю.

Вартість «послуги» становила 10 тисяч доларів. На пропозицію погодилися двоє мешканців Івано-Франківщини, один із яких минулого року скористався схемою для виїзду за межі країни.

Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) та ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

