В Запорожье мобилизовали отца-одиночку Владимира Страхова — в ТЦК говорят, что у него не было отсрочки

12:18, 29 августа 2025
Владимира Страхова, который сам воспитывает 7-летних близнецов, задержали на блокпосту.
В Запорожской области мобилизовали 28-летнего отца-одиночку Владимира Страхова, который сам воспитывает семилетних близнецов. Об этом сообщает «Суспільне Запоріжжя».

Согласно данным издания, военнообязанного задержали на блокпосту, а детей временно забрала сестра мужчины. Семья начала процедуру оформления документов для официального подтверждения статуса отца-одиночки.

В Запорожском областном ТЦК прокомментировали распространенную информацию. Там отметили, что Владимир Страхов был мобилизован в ряды ВСУ, и процесс происходил в полной соответствии с нормами действующего законодательства.

В частности, мужчину остановили на одном из блокпостов Запорожья в 22.00 26 июля. Было установлено, что у него отсутствуют военно-учетные документы, о чем был составлен акт.

«В соответствии с требованиями Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров от 16 мая 2024 года №560, представители Национальной полиции доставили его в Бердянский районный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Подчеркиваем, что задержание происходило без участия военнослужащих какого-либо из РТЦК и СП Запорожской области», — рассказали в ТЦК.

Там отметили, что во время проверки и собеседования в Бердянском районном ТЦК Владимир Страхов не предоставил никаких сведений или документов, которые бы свидетельствовали о наличии у него права на отсрочку от призыва по мобилизации на особый период.

«Пройдя военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе, было сформировано мобилизационное распоряжение, и гражданина направили в один из учебных центров. Каких-либо противоправных действий в отношении Владимира Страхова допущено не было», — добавили в ТЦК.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Сергей Ионушас заявил, что Генштаб и 20 командиров воинских частей настаивают на принятии законопроекта о запрете судам смягчать наказание за неповиновение

По словам главы правоохранительного комитета Сергея Ионушаса, около 20 командиров воинских частей настаивали на принятии законопроекта об отмене возможности смягчить наказание для военнослужащих за неповиновение.

Женщина расплачивалась за покупки в разных магазинах банковской картой потерпевшего, но ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма не превышала нижнего предела – Верховный Суд высказался об ответственности

Стоимость похищенного имущества определяется общей суммой причиненного материального ущерба, даже если ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма похищенного имущества не превышала нижнего предела, необходимого для привлечения к уголовной ответственности по статье 185 УК — Верховный Суд.

Привлечение к работам с повышенной опасностью подрядчика, а не штатного сотрудника, не освобождает директора предприятия от уголовной ответственности за нарушение правил безопасности — Верховный Суд

Между обществом и подрядчиком не было трудовых отношений, так как он не являлся работником общества, а выполнял работы на основании договора подряда, заключенного с этим обществом, по условиям которого сам подрядчик должен был заботиться о личной безопасности.

Отсутствие дорожного знака «населенный пункт» не обязывало водителя соблюдать правила дорожного движения, установленные для населенных пунктов – Верховный Суд

Защитник утверждал, что на дороге, где произошло ДТП, отсутствовали информационные знаки «населенный пункт», «пешеходный переход», «нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог», однако не было исследовано, как их отсутствие повлияло на законность принятых решений.

Государственная судебная администрация определила, как будет осуществляться премирование руководителей аппаратов судов в случае отсутствия в суде председателя суда

Премии и их размер, а также выплату материальной помощи в случае отсутствия в суде председателя суда, необходимо согласовывать с председателем ГСА или с начальником ТУ ГСА.

