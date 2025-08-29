В Запорожье мобилизовали отца-одиночку Владимира Страхова — в ТЦК говорят, что у него не было отсрочки

Владимира Страхова, который сам воспитывает 7-летних близнецов, задержали на блокпосту.

В Запорожской области мобилизовали 28-летнего отца-одиночку Владимира Страхова, который сам воспитывает семилетних близнецов. Об этом сообщает «Суспільне Запоріжжя».

Согласно данным издания, военнообязанного задержали на блокпосту, а детей временно забрала сестра мужчины. Семья начала процедуру оформления документов для официального подтверждения статуса отца-одиночки.

В Запорожском областном ТЦК прокомментировали распространенную информацию. Там отметили, что Владимир Страхов был мобилизован в ряды ВСУ, и процесс происходил в полной соответствии с нормами действующего законодательства.

В частности, мужчину остановили на одном из блокпостов Запорожья в 22.00 26 июля. Было установлено, что у него отсутствуют военно-учетные документы, о чем был составлен акт.

«В соответствии с требованиями Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров от 16 мая 2024 года №560, представители Национальной полиции доставили его в Бердянский районный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Подчеркиваем, что задержание происходило без участия военнослужащих какого-либо из РТЦК и СП Запорожской области», — рассказали в ТЦК.

Там отметили, что во время проверки и собеседования в Бердянском районном ТЦК Владимир Страхов не предоставил никаких сведений или документов, которые бы свидетельствовали о наличии у него права на отсрочку от призыва по мобилизации на особый период.

«Пройдя военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе, было сформировано мобилизационное распоряжение, и гражданина направили в один из учебных центров. Каких-либо противоправных действий в отношении Владимира Страхова допущено не было», — добавили в ТЦК.

