У Запоріжжі мобілізували батька-одинака Володимира Страхова — у ТЦК кажуть, що в нього не було відстрочки

Володимира Страхова, який сам виховує 7-річних двійнят, затримали на блокпосту.

У Запорізькій області мобілізували 28-річного батька-одинака Володимира Страхова, який сам виховує семирічних двійнят. Про це повідомляє «Суспільне Запоріжжя».

За даними видання, військовозобов’язаного затримали на блокпості, а дітей тимчасово забрала сестра чоловіка. Родина розпочала процедуру оформлення документів для офіційного підтвердження статусу батька-одинака.

У Запорізькому обласному ТЦК прокоментували поширену інформацію. Там зазначили, що Володимир Страхов був мобілізований до лав ЗСУ і процес відбувся у повній відповідності до норм чинного законодавства.

Зокрема, чоловіка зупинили на одному з блокпостів Запоріжжя о 22.00 26 липня. Було встановлено, що в нього відсутні військово-облікові документи, про що було складено акт.

«Відповідно до вимог Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 16 травня 2024 року №560, представники Національної поліції доставили його до Бердянського районного ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Наголошуємо, що затримання відбувалось без участі військовослужбовців жодного з РТЦК та СП Запорізької області», — розповіли в тЦК.

Там зазначили, що під час перевірки та співбесіди у Бердянському районному ТЦК Володимир Страхов не надав жодних відомостей або документів, які б свідчили про наявність у нього права на відстрочку від призову по мобілізації на особливий період.

«Пройшовши військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби було сформовано мобілізаційне розпорядження, і громадянина направлено до одного з навчальних центрів, будь яких протиправних дій по відношенню до Володимира Страхова допущено не було», — додали в ТЦК.

