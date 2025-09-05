В Ужгороде открыли участок евроколеи, который соединит город с европейскими столицами

Состоялось открытие участка евроколеи Ужгород-Чоп.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об открытии участка евроколеи Ужгород – Чоп. Благодаря этому областной центр станет первым в Украине, который получит прямое железнодорожное сообщение с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной.

«Впереди еще много работы – развитие евроколеи до Львова, также продолжается развитие железнодорожного сообщения в других направлениях. Это очень важно, что во время войны, несмотря на все вызовы, мы реализуем проекты, которые объединяют», — отметил Зеленский.

Новым путем поезда поедут в Европу уже 12 сентября. Далее евроколею будут строить во Львов.

