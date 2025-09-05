В Ужгороді відкрили ділянку євроколії, що з’єднає місто з європейськими столицями

Відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород-Чоп.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Завдяки цьому обласний центр стане першим в Україні, який отримає пряме залізничне сполучення з Братиславою, Кошицями, Будапештом і Віднем.

«Попереду ще багато роботи – розбудова євроколії до Львова, також триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках. Це дуже важливо, що під час війни, попри всі виклики, ми робимо проєкти, які обʼєднують», — зазначив Зеленський.

Новою колією потяги поїдуть до Європи вже 12 вересня. Далі євроколію розбудовуватимуть до Львова.

