НАБУ разоблачило схему завладения 18 га земли стоимостью более 160 млн грн — подозревают экс-нардепа и застройщика

10:37, 6 сентября 2025
По данным следствия, к сделке причастны экс-нардеп от Партии Регионов, столичная застройщица и экс-руководитель областного управления Госгеокадастра.
НАБУ разоблачило схему завладения 18 га земли стоимостью более 160 млн грн — подозревают экс-нардепа и застройщика
НАБУ и САП разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Указывается, что к реализации сделки причастны бывший народный депутат от Партии регионов и подконтрольные ему два человека, столичная застройщица и подконтрольное ей лицо, а также бывший руководитель областного управления Госгеокадастра Украины. Всем сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Установлено, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции в пригороде Киева у последней возник умысел на вывод активов рынка на подконтрольных юридических и физических лиц.

Во исполнение преступного плана должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области вопреки установленному порядку внесли в Государственный земельный кадастр изменения, что позволило указанному органу распоряжаться земельным массивом, на котором расположен оптовый рынок площадью более 150 га.

В дальнейшем указанный земельный участок передали в аренду обществу, подконтрольному застройщице, указывает НАБУ.

После этого руководитель общества отказался от части полученной в аренду земли в пользу 9 заранее определённых лиц, которые на основании приказа и.о. руководителя Главного управления Госгеокадастра в Киевской области с нарушением норм земельного законодательства получили в собственность 9 земельных участков площадью 18 га.

Впоследствии указанные земельные участки на основании мнимых сделок продали трём обществам, связанным с застройщицей.

В процессе урегулирования конфликта застройщица и экс-нардеп подписали меморандум («понятийку») о совместном использовании земельного массива, в частности для застройки. А в сентябре 2021 года доверенное лицо бывшего депутата вошло в состав бенефициаров обществ-собственников земельных участков.

Дальнейшее распоряжение земельным массивом было остановлено арестом, наложенным по ходатайству прокуроров САП.

