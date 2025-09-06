Практика судів
НАБУ викрило схему заволодіння 18 га землі вартістю понад 160 млн грн — підозрюють екснардепа і забудовницю

10:37, 6 вересня 2025
За даними слідства, до оборудки причетні екснардеп від Партії Регіонів, столична забудовниця та екскерівник обласного управління Держгеокадастру.
НАБУ викрило схему заволодіння 18 га землі вартістю понад 160 млн грн — підозрюють екснардепа і забудовницю
НАБУ та САП викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Вказується, що до реалізації оборудки причетні колишній народний депутат від Партії Регіонів та підконтрольні йому дві особи, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України. Усім повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

На виконання злочинного плану службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області всупереч встановленому порядку внесли в Державний земельний кадастр зміни, що дозволило вказаному органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розташовується гуртовий ринок площею понад 150 га.

Надалі вказану земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці, вказує НАБУ.

Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 наперед визначених осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га.

Згодом зазначені земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.

У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум («понятійку») щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Подальше розпорядження земельним масивом було зупинене арештом, накладеним за клопотанням прокурорів САП.

НАБУ САП земля

