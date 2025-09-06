Как ФЛП на упрощенной системе должны уплачивать единый взнос, если нет дохода

Главное управление ГНС в Житомирской области напомнило, что физические лица-предприниматели (ФЛП), которые находятся на упрощенной системе налогообложения, обязаны уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) даже в случаях, когда доход от предпринимательской деятельности отсутствует.
Кто должен уплачивать ЕСВ
Согласно Закону Украины №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»:
Минимальный страховой взнос рассчитывается как произведение минимальной зарплаты на ставку ЕСВ. Его необходимо уплачивать ежемесячно, независимо от получения дохода.
Кто может не уплачивать ЕСВ
От уплаты взноса за себя освобождаются:
Также освобождаются от уплаты ЕСВ:
Важно
ЕСВ уплачивается независимо от финансового состояния плательщика. Исключения предусмотрены только для отдельных категорий граждан.
Таким образом, ФЛП на упрощенной системе должны ежемесячно уплачивать ЕСВ, даже если не получают прибыль, если они не относятся к категориям, имеющим право на освобождение.
