Как ФЛП на упрощенной системе должны уплачивать единый взнос, если нет дохода

15:08, 6 сентября 2025
ФЛП на упрощенной системе обязаны ежемесячно уплачивать ЕСВ даже без дохода, кроме случаев, когда закон разрешает освобождение от взноса.
Главное управление ГНС в Житомирской области напомнило, что физические лица-предприниматели (ФЛП), которые находятся на упрощенной системе налогообложения, обязаны уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) даже в случаях, когда доход от предпринимательской деятельности отсутствует.

Кто должен уплачивать ЕСВ

Согласно Закону Украины №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»:

  • плательщиками единого взноса являются все ФЛП, в том числе те, которые выбрали упрощенную систему (кроме е-резидентов);
  • сумма взноса не может быть меньше минимального страхового взноса;
  • ставка составляет 22% от выбранной базы начисления.

Минимальный страховой взнос рассчитывается как произведение минимальной зарплаты на ставку ЕСВ. Его необходимо уплачивать ежемесячно, независимо от получения дохода.

Кто может не уплачивать ЕСВ

От уплаты взноса за себя освобождаются:

  • ФЛП-пенсионеры по возрасту или по выслуге лет;
  • лица с инвалидностью;
  • те, кто получает пенсию или социальную помощь согласно законодательству;
  • ФЛП, которые имеют основное место работы, где работодатель уплачивает за них ЕСВ в размере не менее минимального.

Также освобождаются от уплаты ЕСВ:

  • ФЛП, призванные на военную службу во время мобилизации или службы по контракту;
  • предприниматели, которые проживают или зарегистрированы на временно оккупированных территориях;
  • лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ (на период содержания и 6 месяцев после освобождения).

Важно

ЕСВ уплачивается независимо от финансового состояния плательщика. Исключения предусмотрены только для отдельных категорий граждан.

Таким образом, ФЛП на упрощенной системе должны ежемесячно уплачивать ЕСВ, даже если не получают прибыль, если они не относятся к категориям, имеющим право на освобождение.

