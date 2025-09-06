Як ФОП на спрощеній системі мають сплачувати єдиний внесок, якщо немає доходу

Головне управління ДПС у Житомирській області нагадало, що фізичні особи-підприємці (ФОП), які перебувають на спрощеній системі оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) навіть у випадках, коли дохід від підприємницької діяльності відсутній.
Хто має сплачувати ЄСВ
Відповідно до Закону України №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:
Мінімальний страховий внесок розраховується як добуток мінімальної зарплати на ставку ЄСВ. Його необхідно сплачувати щомісяця, незалежно від отримання доходу.
Хто може не сплачувати ЄСВ
Від сплати внеску за себе звільняються:
Також звільняються від сплати ЄСВ:
Важливо
ЄСВ сплачується незалежно від фінансового стану платника. Винятки передбачені лише для окремих категорій громадян.
Таким чином, ФОП на спрощеній системі повинні щомісячно сплачувати ЄСВ, навіть якщо не отримують прибуток, якщо вони не належать до категорій, що мають право на звільнення.
