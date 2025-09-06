Як ФОП на спрощеній системі мають сплачувати єдиний внесок, якщо немає доходу

ФОП на спрощеній системі зобов’язані щомісячно сплачувати ЄСВ навіть без доходу, окрім випадків, коли закон дозволяє звільнення від внеску.

Головне управління ДПС у Житомирській області нагадало, що фізичні особи-підприємці (ФОП), які перебувають на спрощеній системі оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) навіть у випадках, коли дохід від підприємницької діяльності відсутній.

Хто має сплачувати ЄСВ

Відповідно до Закону України №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:

платниками єдиного внеску є всі ФОП, у тому числі ті, що обрали спрощену систему (крім е-резидентів);

сума внеску не може бути меншою за мінімальний страховий внесок;

ставка становить 22% від обраної бази нарахування.

Мінімальний страховий внесок розраховується як добуток мінімальної зарплати на ставку ЄСВ. Його необхідно сплачувати щомісяця, незалежно від отримання доходу.

Хто може не сплачувати ЄСВ

Від сплати внеску за себе звільняються:

ФОП-пенсіонери за віком чи за вислугою років;

особи з інвалідністю;

ті, хто отримує пенсію чи соціальну допомогу згідно із законодавством;

ФОП, які мають основне місце роботи, де роботодавець сплачує за них ЄСВ у розмірі не менше мінімального.

Також звільняються від сплати ЄСВ:

ФОП, призвані на військову службу під час мобілізації або служби за контрактом;

підприємці, які проживають чи зареєстровані на тимчасово окупованих територіях;

особи, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ (на період утримання та 6 місяців після звільнення).

Важливо

ЄСВ сплачується незалежно від фінансового стану платника. Винятки передбачені лише для окремих категорій громадян.

Таким чином, ФОП на спрощеній системі повинні щомісячно сплачувати ЄСВ, навіть якщо не отримують прибуток, якщо вони не належать до категорій, що мають право на звільнення.

